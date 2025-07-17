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Более 80% россиян гордятся спортивными достижениями страны — ВЦИОМ

Более 80% россиян гордятся спортивными достижениями страны — ВЦИОМ
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные опроса россиян, который показал, что 80% опрошенных гордятся спортивными достижениями российских спортсменов, сообщает ТАСС со ссылкой на данные, предоставленные директором департамента политических исследований ВЦИОМ Михаила Мамонова.

Около 64% опрошенных назвали имена конкретных спортсменов, которые вызывают у них гордость. Лидером в этом показателе стал хоккеист Александр Овечкин. Среди конкретных достижений, которые вызывают гордость населения, россияне выделяют победы российских фигуристов.

Стоит отметить, что 95% опрошенных положительно высказались за возвращение российских спортсменов на международную арену, а 87% считают отстранение россиян несправедливым.

Опрос проводился 15 июля среди совершеннолетних жителей страны в 80 регионах России. В нём приняли участие 1500 человек.

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