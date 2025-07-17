ЧМ по водным видам спорта 2025 — результаты, календарь, медальный зачёт на 17 июля

В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. В рамках соревновательного дня прошли матчи плей-офф женского турнира по водному поло. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами седьмого соревновательного дня турнира и медальным зачётом чемпионата мира.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Водное поло. Плей-офф. Женщины:

Стыковые матчи к 1/4 финала.

Италия — Китай – 13:11;

Новая Зеландия — Нидерланды – 9:14;

Греция — Франция – 23:9;

Япония — Великобритания – 23:10.

Матчи за 13-16-е места.

Сингапур — Аргентина – 9:18;

Хорватия — ЮАР – 16:6.

Российские спортсмены будут выступать на турнире в нейтральном статусе, а также смогут принять участие в плавательных эстафетах и в групповых соревнованиях по синхронному плаванию.