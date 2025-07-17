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ЧМ по водным видам спорта 2025 — результаты, календарь, медальный зачёт на 17 июля

ЧМ по водным видам спорта 2025 — результаты, календарь, медальный зачёт на 17 июля
Yong Teck Lim/Getty Images
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В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. В рамках соревновательного дня прошли матчи плей-офф женского турнира по водному поло. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами седьмого соревновательного дня турнира и медальным зачётом чемпионата мира.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Водное поло. Плей-офф. Женщины:

Стыковые матчи к 1/4 финала.

  • Италия — Китай – 13:11;
  • Новая Зеландия — Нидерланды – 9:14;
  • Греция — Франция – 23:9;
  • Япония — Великобритания – 23:10.

Матчи за 13-16-е места.

  • Сингапур — Аргентина – 9:18;
  • Хорватия — ЮАР – 16:6.

Российские спортсмены будут выступать на турнире в нейтральном статусе, а также смогут принять участие в плавательных эстафетах и в групповых соревнованиях по синхронному плаванию.

Медальный зачёт ЧМ-2025 по водным видам спорта
Календарь ЧМ-2025 по водным видам спорта
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