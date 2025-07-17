Определились участники матчей 1/4 финала женского турнира по водному поло на ЧМ-2025

Сегодня, 17 июля, прошли матчи плей-офф женского турнира по водному поло чемпионата мира по водным видам спорта – 2025, который проходит с 11 по 3 июля в Сингапуре, в результате которых определились последние участники четвертьфинала турнира.

В стыковых матчах к 1/4 финала победы добились сборные Италии, Нидерландов, Греции и Японии. Эти команды присоединились к Австралии, США, Венгрии и Испании, которые вышли в четвертьфинал напрямую по результатам группового турнира.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Водное поло. Плей-офф, 1/4 финала:

Австралия – Греция;

США – Япония;

Венгрия – Италия;

Испания – Нидерланды.

Матчи 1/4 финала турнира пройдут 19 июля.