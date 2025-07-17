Чемпионат мира по водным видам спорта 2025: расписание на 18 июля

В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. В рамках соревновательного дня состоятся матчи плей-офф по водному поло среди мужчин, а также пройдут соревнования в плавании на открытой воде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием восьмого соревновательного дня турнира.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Плавание.

2:30. Открытая вода. Женщины, 5 км.

5:00. Открытая вода. Мужчины, 5 км.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Водное поло, плей-офф, мужчины.

Матчи за 13-16-е места

4:00. ЮАР – Австралия;

5:35. Сингапур – Китай.

Стыковые матчи к 1/4 финала