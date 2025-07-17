Чемпионат мира по водным видам спорта 2025: расписание на 18 июля
В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. В рамках соревновательного дня состоятся матчи плей-офф по водному поло среди мужчин, а также пройдут соревнования в плавании на открытой воде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием восьмого соревновательного дня турнира.
ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Плавание.
2:30. Открытая вода. Женщины, 5 км.
5:00. Открытая вода. Мужчины, 5 км.
ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Водное поло, плей-офф, мужчины.
Матчи за 13-16-е места
- 4:00. ЮАР – Австралия;
- 5:35. Сингапур – Китай.
Стыковые матчи к 1/4 финала
- 11:00. Сербия – Япония;
- 12:35. Румыния – Венгрия;
- 14:10. Бразилия – Греция;
- 15:45. Канада – Черногория.
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