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Рекордсменка мира в марафоне Чепнгетитч отстранена от соревнований

Рекордсменка мира в марафоне Чепнгетитч отстранена от соревнований
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Чемпионка мира – 2019 и обладательница мирового рекорда в марафонском беге, кенийская легкоатлетка Рут Чепнгетитч временно отстранена от соревнований из-за нарушения антидопингового кодекса, сообщает Независимый легкоатлетический орган (AIU).

В одной из проб Чепнгетитч был обнаружен маскирующий агент гидрохлортиазид, который является мочегонным средством и находится в списке запрещённых веществ Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Сообщается, что положительная проба была взята у спортсменки 14 марта 2025 года.

В октябре 2024 года 30-летняя Чепнгетитч преодолела дистанцию Чикагского марафона за 2 часа 9 минут 57 секунд, став первой женщиной в истории, которой удалось выбежать из 2 часов 10 минут на этой дистанции.

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