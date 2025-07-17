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Погачар посвятил победу на «Тур де Франс» погибшему 19-летнему велогонщику

Погачар посвятил победу на «Тур де Франс» погибшему 19-летнему велогонщику
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Словенский велогонщик Тадей Погачар из UAE Team Emirates — XRG посвятил победу на 12-м этапе веломногодневки «Тур де Франс» 19-летнему итальянскому велогонщику Самуэле Привитере. Юный спортсмен погиб после падения на этапе «Джиро Делла Валле д'Аоста» среди спортсменов до 23 лет.

«Этот этап посвящён Самуэле [Привитере] и его семье. Это была первая новость (о смерти 19-летнего гонщика), которую я прочитал сегодня утром, и я не переставал думать о нём весь последний километр. Просто невероятно, насколько жестоким может быть этот вид спорта», — сказал Погачар после победы.

Привитера в этом году был участником молодёжного «Джиро д’Италия 2025», в котором занял 63-е место.

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