Российский пловец Колесников завоевал золото Универсиады-2025 в Германии

Российский пловец Николай Колесников одержал победу на Универсиаде-2025, которая проходит в Германии. Спортсмен выиграл заплыв на дистанции 400 м вольным стилем.

Николай Колесников стал первым призёром Универсиады из России.

Колесников показал результат 3 минуты 46,66 секунды. Второе место занял малайзиец Хиев Ху Еан (отставание 0,72 секунды). Тройку призёров замкнул американец Райан Джеймс Эрисман (+0,86).

32-я летняя Универсиада проходит с 16 по 27 июля 2025 года в Рейн-Руре (Германия). Россияне участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов. Они выступают под флагом Международной федерации университетского спорта (FISU).