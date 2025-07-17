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Олимпийский чемпион Пальтриньери пропустит плавательную программу ЧМ-2025 в бассейне

Олимпийский чемпион Пальтриньери пропустит плавательную программу ЧМ-2025 в бассейне
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Олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро – 2016 в плавании на 1500 м, многократный чемпион мира по плаванию на открытой воде и в бассейне итальянец Грегорио Пальтриньери пропустит плавательный турнир в бассейне, сообщает Swim Swam со ссылкой на Федерацию плавания Италии (FIN).

В официальном заявлении FIN сообщается, что после рентгеновского обследования у Грегорио Пальтриньери был выявлен отрыв небольшого костного фрагмента в месте крепления разгибательного сухожилия к дистальной (третьей) фаланге четвёртого пальца левой руки. Сообщается, что повреждение было получено во время 10-километрового заплыва чемпионата мира – 2025 на открытой воде, прошедшего в среду. Несмотря на травму, Пальтриньери выйдет на старт дистанции 5 км с защитной фиксацией межфалангового сустава. Состояние спортсмена будет отслеживаться ежедневно. Также он заявлен в спринт на выбывание (3 км) и в смешанную эстафету 4×1500 м. После завершения программы заплывов на открытой воде он вернётся в Италию.

Ранее Грегорио Пальтриньери стал серебряным призёром ЧМ-2025 в Сингапуре на дистанции 10 км, уступив лишь немцу Флориану Велльброку.

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