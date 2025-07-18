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Сорокина и Козякина не попали в топ-10 на ЧМ-2025 по плаванию на открытой воде

Сорокина и Козякина не попали в топ-10 на ЧМ-2025 по плаванию на открытой воде
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На чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре завершился заплыв среди женщин на открытой воде на 5 км. Золото взяла австралийка Мойша Джонсон. Второе место заняла итальянка Джиневра Таддеучи. Бронза у у японки Итики Каджимото.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Женщины. Открытая вода 5 км
18 июля 2025, пятница. 02:30 МСК
Окончено
1
Моеша Джонсон
Австралия
1:02:01.30
2
Жиневра Таддеучи
Италия
+1.00
3
Ичика Каджимото
Япония
+27.60

Россиянки Екатерина Сорокина и Полина Козякина финишировали на 14-и и 24-м месте соответственно.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе, а также смогут принять участие и в плавательных эстафетах, и в групповых соревнованиях по синхронному плаванию.

Также сообщалось, что Международная федерация плавания (World Aquatics) запретила Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) публиковать результаты российских спортсменов.

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