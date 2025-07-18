Сорокина и Козякина не попали в топ-10 на ЧМ-2025 по плаванию на открытой воде

На чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре завершился заплыв среди женщин на открытой воде на 5 км. Золото взяла австралийка Мойша Джонсон. Второе место заняла итальянка Джиневра Таддеучи. Бронза у у японки Итики Каджимото.
Россиянки Екатерина Сорокина и Полина Козякина финишировали на 14-и и 24-м месте соответственно.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе, а также смогут принять участие и в плавательных эстафетах, и в групповых соревнованиях по синхронному плаванию.
Также сообщалось, что Международная федерация плавания (World Aquatics) запретила Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) публиковать результаты российских спортсменов.
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