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Денис Адеев финишировал пятым на ЧМ-2025 по плаванию на дистанции 5 км на открытой воде

Денис Адеев финишировал пятым на ЧМ-2025 по плаванию на дистанции 5 км на открытой воде
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На чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре завершился заплыв среди мужчин на открытой воде на 5 км. Золотую медаль выиграл немец Флориан Велльброк. Вторым стал итальянец Грегорио Пальтриньери. Бронза у француза Марк-Антуана Оливье.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Мужчины. Открытая вода 5 км
18 июля 2025, пятница. 05:00 МСК
Окончено
1
Флориан Велльброк
Германия
57:26.40
2
Грегорио Пальтриньери
Италия
+2.90
3
Марк-Антуан Оливье
Франция
+4.00

Россиянин Денис Адеев финишировал пятым, Савелий Лузин занял 28-е место.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе, а также смогут принять участие и в плавательных эстафетах, и в групповых соревнованиях по синхронному плаванию.

Также сообщалось, что Международная федерация плавания (World Aquatics) запретила Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) публиковать результаты российских спортсменов.

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