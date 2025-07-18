Денис Адеев финишировал пятым на ЧМ-2025 по плаванию на дистанции 5 км на открытой воде

На чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре завершился заплыв среди мужчин на открытой воде на 5 км. Золотую медаль выиграл немец Флориан Велльброк. Вторым стал итальянец Грегорио Пальтриньери. Бронза у француза Марк-Антуана Оливье.

Россиянин Денис Адеев финишировал пятым, Савелий Лузин занял 28-е место.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе, а также смогут принять участие и в плавательных эстафетах, и в групповых соревнованиях по синхронному плаванию.

Также сообщалось, что Международная федерация плавания (World Aquatics) запретила Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) публиковать результаты российских спортсменов.

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