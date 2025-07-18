Денис Адеев — о пятом месте на дистанции 5 км: я из последних сил держал скорость лидеров

Российский пловец Денис Адеев поделился эмоциями после пятого места в заплыве на 5 км на открытой воде на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

«Это было очень жёстко. Лидеры сразу взвинтили скорость. Я думал, это будет до первого буя, но они так целый круг проплыли. Со стартовым номером мне немного не повезло. Пришлось проплыть по дуге, из‑за чего я откатился где‑то в конец первой десятки. На третьем круге ребята опять уходили вперёд. Я из последних сил держал скорость лидеров. Понимаю, что многие ждали сегодня медаль. Я и сам настраивался на медаль, но… Я отработал, как мог. Было сложно», — сказал Адеев в эфире «Матч ТВ».

Российский пловец показал результат 57.37,2, финишировав одновременно с венгром Давидом Бетлехемом, но опередил его по фотофинишу. Победу одержал немец Флориан Велльброк.

Чемпионат мира в Сингапуре проходит с 11 июля по 3 августа.