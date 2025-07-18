Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Денис Адеев — о пятом месте на дистанции 5 км: я из последних сил держал скорость лидеров

Денис Адеев — о пятом месте на дистанции 5 км: я из последних сил держал скорость лидеров
Аудио-версия:
Комментарии

Российский пловец Денис Адеев поделился эмоциями после пятого места в заплыве на 5 км на открытой воде на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

«Это было очень жёстко. Лидеры сразу взвинтили скорость. Я думал, это будет до первого буя, но они так целый круг проплыли. Со стартовым номером мне немного не повезло. Пришлось проплыть по дуге, из‑за чего я откатился где‑то в конец первой десятки. На третьем круге ребята опять уходили вперёд. Я из последних сил держал скорость лидеров. Понимаю, что многие ждали сегодня медаль. Я и сам настраивался на медаль, но… Я отработал, как мог. Было сложно», — сказал Адеев в эфире «Матч ТВ».

Российский пловец показал результат 57.37,2, финишировав одновременно с венгром Давидом Бетлехемом, но опередил его по фотофинишу. Победу одержал немец Флориан Велльброк.

Чемпионат мира в Сингапуре проходит с 11 июля по 3 августа.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android