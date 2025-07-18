Погиб спортсмен-парашютист Феликс Баумгартнер, первым в мире прыгнувший из стратосферы
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56-летний австрийский спортсмен-парашютист Феликс Баумгартнер, первым в истории прыгнувший на парашюте из стратосферы, погиб в Италии из-за несчастного случая, сообщает Kurier.
По данным источника со ссылкой на местную пожарную службу, спортсмен-экстремал совершал полет на мотопараплане в Порто-Сант-Эльпидио на Адриатическом побережье Италии, потерял управление летательным аппаратом и упал в бассейн отеля. От полученных тяжёлых травм Баумгартнер скончался на месте.
В октябре 2012 года Феликс Баумгартнер первым в мировой истории совершил прыжок на парашюте из стратосферы с высоты более 38 969 метров.
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