Погиб спортсмен-парашютист Феликс Баумгартнер, первым в мире прыгнувший из стратосферы

56-летний австрийский спортсмен-парашютист Феликс Баумгартнер, первым в истории прыгнувший на парашюте из стратосферы, погиб в Италии из-за несчастного случая, сообщает Kurier.

По данным источника со ссылкой на местную пожарную службу, спортсмен-экстремал совершал полет на мотопараплане в Порто-Сант-Эльпидио на Адриатическом побережье Италии, потерял управление летательным аппаратом и упал в бассейн отеля. От полученных тяжёлых травм Баумгартнер скончался на месте.

В октябре 2012 года Феликс Баумгартнер первым в мировой истории совершил прыжок на парашюте из стратосферы с высоты более 38 969 метров.