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Экс-директор «СКА-Нефтяника» Антон Егорьков возглавил Российский спортивный фонд

Экс-директор «СКА-Нефтяника» Антон Егорьков возглавил Российский спортивный фонд
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Бывший директор клуба по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) Антон Егорьков назначен генеральным директором Российского спортивного фонда. Запись об этом появилась в ЕГРЮЛ 16 июля. Учредителем организации выступило Министерство спорта РФ.

Егорьков является советником по экономике и финансам президента Олимпийского комитета России Михаила Дегтярёва, который также занимает пост министра спорта.

Фонд был учреждён после подписания соответствующего закона президентом РФ Владимиром Путиным в июне 2025 года. Финансирование РСФ будет осуществляться за счёт целевых отчислений от ставок на зарубежные спортивные события.

Цель фонда — дополнительная поддержка проектов в сфере физической культуры и спорта. Начало его работы ожидается в июле 2025 года.

Видео: Необычный зимний спорт

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