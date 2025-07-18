Синхронистка Гайдай стала 7-й в предварительном раунде технической программы на ЧМ-2025

Российская синхронистка Татьяна Гайдай заняла седьмое место в предварительных соревнованиях технической программы на чемпионате мира — 2025. За выступление в бассейне Сингапура россиянка получила от судей 246,0517 балла.

Первое место заняла китаянка Ксу Хуэйянь — 265,8984 балла. Второе место досталось представительнице Беларуси Василине Хондошко (254,8200), тройку сильнейших замкнула испанка Ирис Тио Касас (253,7691).

Финал в этой дисциплине состоится завтра, 19 июля, начало в 13:30 по московскому времени.

Ранее россиянин Денис Адеев финишировал пятым в заплыве на открытой воде на 5 км. Савелий Лузин занял 28-е место.