Ангелина Мельникова: я очень скучаю по международным стартам, это сильно на меня влияет

Олимпийская чемпионка российская гимнастка Ангелина Мельникова заявила, что соскучилась по выступлению на международной арене. Она отметила, что бан российских спортсменов на международной арене наиболее сильнее отразился на тех, кто уже имел опыт выступления за рубежом.

«У меня всё‑таки спортивный возраст не такой молодой (смеётся). Я очень скучаю по международным стартам, по победам на международных соревнованиях. Это сильно влияет на меня. На молодое поколение, наверное, это не так влияет. Потому что они только движутся вперёд. У меня программы полностью устоялись. Мне остаётся только показывать их и выигрывать или проигрывать», — приводит слова Мельниковой «Матч ТВ».

Напомним, российские гимнасты выступят на чемпионате мира — 2025 в Джакарте (Индонезия) с 19 по 25 октября.