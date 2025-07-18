Мельникова заявила о желании выступить на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе

Олимпийская чемпионка российская гимнастка Ангелина Мельникова рассказала о планах выступить на Олимпийских играх 2028 года в США. Она отметила, что ранее не думала об этом.

«Мне очень хочется поехать на третью Олимпиаду. Хотела выступить и на Играх в Париже, но эта мечта не сбылась. В какой‑то момент я отбросила мысли о Лос‑Анджелесе, но захотелось в спортивный зал. Чувствую, что у меня есть силы, и главное, что есть желание», — приводит слова Мельниковой «Матч ТВ».

Ранее Мельникова заявила, что соскучилась по выступлению на международной арене. Напомним, российские гимнасты выступят на чемпионате мира — 2025 в Джакарте (Индонезия) с 19 по 25 октября.