Карякин оценил свою и Илюмжинова перспективы занять пост главы ФИДЕ

Сенатор Российской Федерации и гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал свою и бывшего президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсана Илюмжинова кандидатуры на пост главы организации, отметив, что это должно быть коллективным решением внутри страны. Однако себя он в этой роли точно не видит.

— Кирсан Илюмжинов заявил, что намерен баллотироваться снова на пост президента ФИДЕ. Было бы это хорошо для шахмат?

— Знаю, что Кирсан Николаевич в своё время сделал очень многое для развития шахмат, будучи главой ФИДЕ. Но, думаю, скорее всего, этот вопрос должен решаться внутри нашей страны. Не должно быть два кандидата на этот пост от одной страны. Кого выберут — за того и буду болеть (смеётся).

— Себя вы видите в качестве президента ФИДЕ когда‑нибудь?

— Нет. Да, я баллотировался на пост главы Федерации шахмат России, но это совершенно разные вещи. В ФИДЕ я не очень себя представляю. Это международная организация, а у меня для неё слишком яркая пророссийская позиция. Даже нереалистично думать об этом. Что же касается ФШР, то после того, как у меня тогда не получилось, я возглавил Федерацию шахмат Московской области и, честно говоря, не думал с тех пор о возможном приходе в ФШР. Но я не хочу ни о чём загадывать. Думаю, жизнь всё расставит по своим местам, — приводит слова Карякина «Матч ТВ».

Ранее Кирсан Илюмжинов заявил, что планирует вернуться на пост президента ФИДЕ и в случае своего назначения обещает вернуть российскую символику. Он возглавлял федерацию с 1995 по 2018 года. Ушёл в отставку из‑за того, что находился под санкциями министерства финансов США. Однако недавно функционер сообщил в соцсетях, что 30 июня указом Трампа с Илюмжинова санкции сняты.