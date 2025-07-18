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В Мадриде мужчина приёмом из регби остановил предполагаемого насильника из Колумбии

В Мадриде мужчина приёмом из регби остановил предполагаемого насильника из Колумбии
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В столице Испании бывший регбист помог поймать предполагаемого насильника. Мужчина проходил по улице, когда увидел двух людей, гонящихся за нарушителем спокойствия.

Спросив у одного из них, что произошло, он ринулся вслед и с помощью приёма из регби поймал мужчину. Им оказался курьер из Колумбии, которого подозревают в сексуальном насилии над девочками четырёх и восьми лет в одном из районов Мадрида, сообщает Marca.

«Нужно было просто остановить человека. Существуют разные способы это сделать — и этот способ был безопасным. Это был хороший тэкл (приём, когда игрок бросается в ноги соперника и останавливает его). К счастью, я не пострадал.

Я просто действовал так, как имеет право и обязан поступить любой гражданин. Мимо меня по пешеходному переходу проносится мужчина, за ним бегут двое людей в плавках и босиком. Очевидно, это были жильцы дома с бассейном. Я был с детьми и парой друзей. Спросил первого бегущего: «Что случилось? Он что-то украл?» Второй смог только сказать: «Девочка». Этого было достаточно. Посмотрел на друзей, они остались с детьми, а я бросился вдогонку за этим типом и вскоре его остановил у кустов. Это был хороший тэкл. К счастью, я не пострадал», — приводит слова регбиста Marca.

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