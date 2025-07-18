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Российские спортсмены на ЧМ по фехтованию — 2025: список участников

В Тбилиси (Грузия) с 22 по 30 июля пройдёт чемпионат мира по фехтованию — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом российской сборной, которая выступит на соревнованиях в нейтральном статусе.

Женская сборная по сабле: Софья Великая, Яна Егорян, Ольга Никитина и Александра Михайлова.

Женская сборная по рапире: Марта Мартьянова, Полина Козаева, Анна Соловьёва, Виталина Анащенкова.

Женская сборная по шпаге: Яна Бекмурзова, Милен Бавуге Хабимана, Кристина Ясинская и Айзанат Муртазаева.

Мужская сборная по сабле: Анатолий Костенко, Дмитрий Даниленко, Павел Граудынь и Камиль Ибрагимов.

Мужская сборная по рапире: Александр Керик, Антон и Кирилл Бородачёвы и Владислав Мыльников.

Мужская сборная по шпаге: Егор Ломага, Павел Бузинов, Дмитрий Гусев и Артём Саркисян.

Напомним, в 2023 году российские фехтовальщики отказались участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе.