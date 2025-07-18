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Китайский снукерист Фань Чжэнъи сделал второй максимальный брейк в карьере

Китайский снукерист Фань Чжэнъи сделал второй максимальный брейк в карьере
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24-летний китайский снукерист, 48-й номер мирового рейтинга Фань Чжэнъи сделал максимальный брейк во втором фрейме матча первого этапа Championship League — 2025 против соотечественника Сюй Сы. Это второй максимум в карьере Фаня и 218-й в истории снукера.

Максимальный брейк в снукере — это серия, при которой игрок набирает 147 очков. Чтобы его сделать, необходимо забить 15 красных шаров; после каждого красного шара сыграть чёрный; когда все красные шары забиты, забить цветные шары в соответствии с правилами.

Матч между Фань Чжэнъи и Сюй Сы закончился вничью — 2:2. В итоговой таблице 29-й группы лиги чемпионов Фань Чжэнъи занял третье место и завершил выступления на турнире. Сюй Сы с лучшим результатом вышел во второй этап соревнований.

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