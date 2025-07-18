«До Лос-Анджелеса я тянуть не буду, шансов маловато». Шубенков — о дальнейшей карьере

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков оценил шансы продолжить карьеру, не исключив, что, возможно, завершит её уже после этого сезона.

«Судьба мне, наверное, уже намекает, что пора уходить на покой. Но сезон-то этот надо в любом случае завершить, живым или мёртвым, но завершить. А там поглядим, на самом деле. Мне на эту тему тяжело говорить. Понятно, что всё идет к тому, что я закончу если не после этого сезона, то после следующего. И до Лос-Анджелеса я тянуть не буду, шансов вообще-то маловато. Сейчас, как только я выхожу на какие-то объёмы, на прежние свои нагрузки, у меня сразу организм начинает сбоить. На этот раз весной с коленями проблемы случились», — приводит слова спортсмена ТАСС.

В апреле на сборе в Сочи 34-летний Шубенков получил травму ноги. Из-за неё легкоатлет пропустил половину летнего сезона и ряд стартов. 17 июля барьерист выступил на чемпионате Московской области в Жуковском, выиграв на своей коронной дистанции с результатом 14,09 секунды.

Сергей Шубенков — двукратный чемпион Европы в беге на 110 м с барьерами, призёр летних мировых первенств (обладатель двух серебряных и одной бронзовой наград) и трёхкратный победитель финалов Бриллиантовой лиги.

Шубенков дважды участвовал в Олимпиадах — в 2012 и 2021 годах. В Лондоне он не отобрался в финальный забег, а в Токио получил разрыв ахиллова сухожилия во время разминки перед стартом. Игры в 2016 и 2024 годах спортсмен пропустил из-за недопуска россиян со стороны Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Олимпийские игры — 2028 пройдут в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля.