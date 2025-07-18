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33 всадника из России получили нейтральный статус от FEI

33 всадника из России получили нейтральный статус от FEI
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На 18 июля Международная федерация конного спорта (FEI) присвоила нейтральный статус уже 33 российским спортсменам, сообщает ТАСС.

В июле нейтральный статус получили шесть россиян: Николь Казакова, Анжелика Кузнецова, Александра Орлова, Эмилия Загарина, Елена Жидкова и Ярослав Пушкин.

Ранее нейтральный статус присвоили Евгении Давыдовой, Александре Изместьевой, Анне Сущевой, Алене Бабушкиной, Алине Борисовой, Ольге Братенковой, Екатерине Фирюлиной, Валерии Гиневой, Анастасии Янковской, Оксане Косолаповой, Елизавете Кургузовой, Марии Кузьминой, Алисе Лыбан, Николь Маркеловой, Николаю Мельбарду, Дарье Самохиной, Екатерине Сартори-Рыболовлевой, Юлии Стеблецовой, Дарье Сущинской, Елизавете Топольской, Софи-Антуанетте Вавилов, Марии Греф, Анастасии Кирнарской, Диане Курочкиной, Альберту Кармову, Алексею Мащенкову и Алексею Тюшкевичу.

18 ноября 2023 года на заседании бюро FEI в Мехико было решено изменить меры от 2 марта 2022 года к российским спортсменам, лошадям, официальным лицам, владельцам лошадей и персоналу. Штаб-квартирой FEI были разработаны критерии, позволяющие отдельным российским спортсменам, лошадям и официальным лицам возобновить участие в соревнованиях FEI в нейтральном статусе, а также форма декларации.

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