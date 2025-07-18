Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина стала мамой

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию Алла Шишкина стала мамой. Об этом спортсменка сообщила в своём телеграм-канале.

«Человек родился! Больше нет смысла скрывать беременность. 17.07.2025, у меня и моего любимого мужа родился долгожданный сын, Андрей. 3880, 53 см, 8-9 по Апгар», — написала Шишкина.

Ранее Шишкина раскритиковала новые правила в синхронном плавании.

В эти дни также проходит ЧМ-2025. Россиянка Татьяна Гайдай заняла седьмое место в предварительных соревнованиях технической программы. За выступление в бассейне Сингапура россиянка получила от судей 246,0517 балла.