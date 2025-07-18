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«Они кричали: «США!», и это меня подстёгивало». Колесников — о победе на Универсиаде-2025

«Они кричали: «США!», и это меня подстёгивало». Колесников — о победе на Универсиаде-2025
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Российский пловец Николай Колесников прокомментировал свою победу на Универсиаде-2025, которая проходит в Германии. Спортсмен выиграл заплыв на дистанции 400 м вольным стилем.

«У меня было кое-что на этот вечер. Именно поэтому я выступил лучше, потому что чувствовал себя очень уверенно. Когда мы зашли на последний круг, я почувствовал, что у меня прибавилось сил.

Это моё первое международное соревнование. На трибунах я ощущаю атмосферу международных соревнований. Я слышу, как болельщики кричат: «США, США!», и это действительно подстёгивало меня», — приводит слова Колесникова ТАСС.

Николай Колесников стал первым призёром Универсиады из России. Он показал результат 3 минуты 46,66 секунды. Второе место занял малайзиец Хиев Ху Еан (отставание 0,72 секунды). Тройку призёров замкнул американец Райан Джеймс Эрисман (+0,86).

32-я летняя Универсиада проходит с 16 по 27 июля 2025 года в Рейн-Руре (Германия). Россияне участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов. Они выступают под флагом Международной федерации университетского спорта (FISU).

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