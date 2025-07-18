Испанский канал назвал имя синхрониста, который навяжет конкуренцию Мальцеву на ЧМ-2025

Испанский телеканал TVE выпустил материал, в котором проанализировал шансы испанца Дэнниса Гонсалеса в свете борьбы с россиянином Александром Мальцевым на ЧМ-2025 по синхронному плаванию. СМИ отметило уровень готовности Мальцева.

«И если кто может составить конкуренцию русским дуэтам сейчас, так это испанцы, которые имеют в составе Дэнниса Гонсалеса — одного из своих великих представителей.

Александр Мальцев стал настоящим пионером участия мужчин в синхронном плавании. Дэннис Гонсалес — тот, кто сейчас поднимается выше всех. И вот теперь гениальный россиянин и лучший представитель мужской синхронной школы Испании впервые сталкиваются на чемпионате мира. Оба прокладывают дорогу мужчинам в этом виде спорта, хотя преследуют разные цели и участвуют в разных программах. Тем не менее они встретятся в соревнованиях по смешанным дуэтам и в сольной технической программе.

Финал, который пройдёт в субботу, станет их первой встречей за четыре года и первой на столь крупном международном чемпионате. Единственный случай, когда они соревновались друг с другом, был на этапе Мировой серии 2021 года в Барселоне, где тогда ещё совсем юный Дэннис Гонсалес занял второе место в финале технической сольной программы, уступив великому российскому чемпиону», — пишет испанский телеканал TVE.

Финал в мужской сольной технической программе состоится 19 июля, начало в 9:00 по московскому времени, а в вольном стиле — 21 июля (9:00 мск).