«Ждала, пока все проплывут, чтобы не утопили». Сорокина объяснила результат на 5 км на ЧМ

Российская пловчиха Екатерина Сорокина прокомментировала своё непопадание в топ-10 в заплыве на 5 км на открытой воде в рамках чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре. Россиянка заняла 14-е место, уступив победительнице Моеше Джонсон из Австралии 2 минуты 8,4 секунды.

«После первого круга, на первом буе, у меня зацепился чип за карабин. Прямо закрылся карабин. Я подождала, пока все проплывут, иначе бы меня утопили. И я начала доставать чип из карабина. Пока доставала, все проплыли, так что пришлось догонять», — сказала Сорокина в эфире «Матч ТВ».

Ещё одна российская пловчиха, Полина Козякина, финишировала на 24-м месте.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе, а также смогут принять участие и в плавательных эстафетах, и в групповых соревнованиях по синхронному плаванию.