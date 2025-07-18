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Российские синхронистки стали 3-ми в предварительном раунде технической программы на ЧМ

Российские синхронистки стали 3-ми в предварительном раунде технической программы на ЧМ
Татьяна Гайдай и Майя Дорошко
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Представительницы России Майя Дорошко и Татьяна Гайдай заняли третье место в предварительных соревнованиях технической программы на чемпионате мира — 2025. За выступление россиянки получили от судей 297,0033 балла.

Первое место занял австрийский дуэт Анны-Марии и Эйрини-Марины Александри — 305,1684 балла. Второе место досталось представительницам Китая Янхан и Янцзюнь Лин. (301,0933).

Финал в этой дисциплине состоится в понедельник, 21 июля, начало в 13:30 по московскому времени.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Женщины. Дуэты. Техническая программа
21 июля 2025, понедельник. 13:30 МСК
Не началось

Ранее Гайдай заняла седьмое место в предварительных соревнованиях технической программы на чемпионате мира — 2025. За выступление в бассейне Сингапура россиянка получила от судей 246,0517 балла.

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