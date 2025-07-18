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Гайдай и Дорошко рассказали об отсутствии лестницы у бассейна после их выступления на ЧМ

Гайдай и Дорошко рассказали об отсутствии лестницы у бассейна после их выступления на ЧМ
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Российские синхронистки Татьяна Гайдай и Майя Дорошко рассказали о проблемах в организационных вопросах на чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта.

«По организации есть маленькие вопросы. Сейчас мы вылезали из бассейна, опираясь на руки. Странно, что убрали лестницу, — нормально нельзя было вылезти», — приводит слова Дорошко ТАСС.

Гайдай, в свою очередь, заметила, что изначально лестница у бассейна была.

Также синхронистки рассказали, что организаторы неудобно составили график разминок.

«Все страны отрабатывали только сольные программы, сейчас выходили после открытого тренировочного бассейна, это, конечно, другие ощущения. Организаторам уже были заданы вопросы, будут пересматривать, но уже не на этом чемпионате», — рассказала Гайдай.

Гайдай и Дорошко заняли третье место в предварительных соревнованиях технической программы. Финал программы дуэтов пройдёт 21 июля.

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