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«Мы съедим русских с картошкой и соусом». Тренер испанских синхронисток — о ЧМ-2025

«Мы съедим русских с картошкой и соусом». Тренер испанских синхронисток — о ЧМ-2025
Андреа Фуэнтес
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Тренер испанской сборной по синхронному плаванию Андреа Фуэнтес высказалась по поводу российской команды. Она отметила, что их цель — превзойти россиянок на Олимпиаде-2028, но в случае ошибок соперниц они готовы праздновать успех и на ЧМ-2025 в Сингапуре.

«Мы съедим русских с картошкой и соусом.

Они были чемпионками мира с 1998 года, и никто никогда их не побеждал. Они видели нас в соревнованиях в этом году и спрятались. Пусть копируют что хотят, а мы будем идти на шаг впереди. Когда-нибудь мы их обгоним. Если мы их победим сейчас, прыгну с парашютом с Марса.

Но я хочу, чтобы команда смотрела на Россию не так, как это делают фанаты, а как на соперников, которых мы собираемся обыграть. Мы будем наблюдать, учиться и охотиться за ними. Возможно, сейчас победим, если они ошибутся. Но настоящая цель — Игры», — приводит слова Фуэнтес AS.

Сегодня в предварительных соревнованиях технического дуэта испанки стали пятыми, а россиянки заняли третье место.

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