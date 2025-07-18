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Губерниев: поддержим наших спортсменов! А кто против — тот на палочке

Губерниев: поддержим наших спортсменов! А кто против — тот на палочке
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Спортивный журналист Дмитрий Губерниев ярко поддержал российских спортсменов после выступления синхронисток в дуэтах в технической программе.

«Поддержим наших спортсменов и спортсменок!!! Родные, держитесь!!! Верим!!! А кто против — тот ***** на палочке!!!» — написал в своём телеграм-канале Губерниев.

Российские синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай показали третий результат в квалификации технической программы на ЧМ, уступив лидерам сёстрам Анне-Марии и Эйрини-Марине Александри из Австрии восемь баллов. Второе место заняли китаянки Лин Янхань и Лин Янцзюнь. Итоговые выступления дуэтов пройдут 21 июля.

С Сиднея-2000 российские синхронистки не проигрывают на крупных турнирах. Последний раз осечки были у Натальи Ищенко в соло — на ЧМ-2007 и ЧЕ-2008.

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