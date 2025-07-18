Российская синхронистка оценила изменения в правилах, с которыми проводится ЧМ-2025

Олимпийская чемпионка 2020 года российская синхронистка Марина Голядкина прокомментировала выступления по изменённым правилам. Она отметила, что объективнее от этого вид спорта не стал.

«Изменения в правилах очень серьёзные и сложные для восприятия. Наше синхронное плавание опиралось на эстетику, на красоту, на придумывание новых элементов. Очень ценилось внешнее впечатление — натянутые ноги, вся эта красота. А сейчас это всё как будто не ценится. Ценится непосредственно наполняемость связок элементами, каждый из которых имеет свою оценку.

И это всё волнительно, поскольку ты не знаешь, чего ожидать. Хотели уйти от субъективизма, но по факту пришли к ещё худшему раскладу, поскольку раньше было понятно — чем чище программа, интереснее, красивее, тем лучше. На сегодняшний день такой ясности в понимании нет.

Плюс у нас же не фигурное катание, где некоторые ошибки явно видны — приземлился на попу и все это увидели. Уже это ориентир по восприятию и у зрителей, и у судей. Здесь такой явной точки отсчёта нет. Разве что в акробатической группе, если поддержку завалят, все это заметят. Ну а если говорить о связках, тут чёткости в восприятии нет. Можно придраться к любому элементу и сказать, что он выполнен неправильно. А ещё можно засчитать плохо исполненный элемент как правильный.

От этого становится тревожно, потому что не знаешь, к чему могут придраться и за что зацепиться. Но тем не менее на первенстве Европы и на чемпионате Венгрии мы показали, что не зря тренируемся и отрабатываем элементы настолько, чтобы всё прошло без малейшей помарки», — приводит слова Голядкиной «Матч ТВ».