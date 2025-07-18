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«Сама дружила с нашими девочками». Колобков — о петиции Харлан по недопуску россиян на ЧМ

«Сама дружила с нашими девочками». Колобков — о петиции Харлан по недопуску россиян на ЧМ
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Олимпийский чемпион в шпаге, экс-министр спорта РФ Павел Колобков отреагировал на петицию украинской саблистки Ольги Харлан о недопуске российских фехтовальщиков на чемпионат мира — 2025. Её письмо подписали 447 иностранных спортсменов.

«Мне как человеку, который всю жизнь в фехтовании, это, конечно, неприятно видеть. Ведь в фехтовании всегда существовало нечто большее, чем просто соперничество — спортивное братство, уважение. Харлан сама много лет дружила с нашими девочками. Мы всегда пересекались, общались, знали друг друга не только по поединкам.

Да, она сейчас завершает карьеру. И, как это бывает, начинает видеть себя уже в другой роли — общественно-политической. Такое случается нередко: на закате спортивного пути хочется остаться в игре, но уже в другой сфере. Только грустно, когда свои политические амбиции прикрывают якобы спортивными принципами и «праведным гневом».

Где же принципы фэйр-плей? Где спортивное братство?

Понятно, что всё это организовано централизованно — под указку. Под давлением национальных олимпийских комитетов, министерств и других структур. Уверен, многие из них потом будут жалеть о сделанном. Но сейчас — увы, спорт давно уже не про спорт.

Кто эти 447 подписантов? Сложно сказать. Очевидно, сбор подписей шёл не стихийно — работала Федерация фехтования Украины, обзванивали, договаривались, уговаривали. Были ли это настоящие подписи — большой вопрос. Да и сколько из них вообще понимают, в чём участвуют? Спортсмены далеки от политики — но становятся её инструментом», — написал Колобков на своей странице в телеграм-канале.

Чемпионат мира по фехтованию 2025 года пройдёт в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены допущены до соревнований в нейтральном статусе.

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