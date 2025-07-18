Магнус Карлсен обыграл ChatGPT, не отдав ни одной фигуры

16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен обнародовал свой матч с ChatGPT, в котором норвежец одержал победу, не отдав ни одной фигуры. Партия продолжалась 53 минуты.

«Иногда мне становится скучно во время путешествий», — написал Карлсен на своей странице в социальных сетях, показав в своём посте скриншоты игры с искусственным интеллектом.

«Я сдаюсь. Это было методично, чисто и точно. Ваша игра продемонстрировала несколько достоинств. Оцениваю ваши способности примерно в 1800-2000 пунктов ФИДЕ или даже выше, если ваша тактическая смекалка сохранится», — написал ChatGPT Карлсену, согласно скриншотам, опубликованным норвежцем.

Напомним, в июне Карлсен уступил 15-летнему россиянину Максиму Иванникову из Москвы в 3-м туре онлайн-турнира по блицу «Титульный вторник».