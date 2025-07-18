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Екатерина Лагно не смогла выйти в четвертьфинал Кубка мира по шахматам

Екатерина Лагно не смогла выйти в четвертьфинал Кубка мира по шахматам
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Российский гроссмейстер Екатерина Лагно не смогла выйти в четвертьфинал проходящего в Батуми Кубка мира — 2025 среди женщин. Лагно последней из представительниц России завершила выступление на данном турнире.

В 1/8 финала турнира Лагно потерпела поражение от представительницы Индии Харики Дронавалли (2488), занимающей 12-е место в рейтинге ФИДЕ.

Отметим, что одна из сильнейших шахматисток мира россиянка Александра Горячкина сенсационно проиграла во втором раунде КМ. 14 июля турнир покинула Валентина Гунина, она уступила на тай-брейке Нане Дзагнидзе из Грузии. Все представительницы России на Кубке мира — 2025 выступали под флагом ФИДЕ.

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