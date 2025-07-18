ЧМ по водным видам спорта — 2025 — результаты, календарь, медальный зачёт на 18 июля

В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. В рамках соревновательного дня прошли матчи плей-офф женского турнира по водному поло. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами восьмого соревновательного дня турнира и медальным зачётом чемпионата мира.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Плавание.

Открытая вода. Женщины, 5 км.

Моеша Джонсон (Австралия) Жиневра Таддеучи (Италия) Ичика Каджимото (Япония)

Открытая вода. Мужчины, 5 км.

Флориан Велльброк (Германия) Грегорио Пальтриньери (Италия) Марк-Антуан Оливье (Франция)

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Водное поло, плей-офф, мужчины.

Матчи за 13-16-е места:

ЮАР – Австралия — 4:27;

Сингапур – Китай — 8:21.

Стыковые матчи к 1/4 финала:

Сербия – Япония — 21:14;

Румыния – Венгрия — 11:15;

Бразилия – Греция — 5:17;

Канада – Черногория — 10:22.

Российские спортсмены будут выступать на турнире в нейтральном статусе, а также смогут принять участие в плавательных эстафетах и в групповых соревнованиях по синхронному плаванию.