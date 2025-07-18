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ЧМ по водным видам спорта — 2025 — результаты, календарь, медальный зачёт на 18 июля

ЧМ по водным видам спорта — 2025 — результаты, календарь, медальный зачёт на 18 июля
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В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. В рамках соревновательного дня прошли матчи плей-офф женского турнира по водному поло. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами восьмого соревновательного дня турнира и медальным зачётом чемпионата мира.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Плавание.

Открытая вода. Женщины, 5 км.

  1. Моеша Джонсон (Австралия)
  2. Жиневра Таддеучи (Италия)
  3. Ичика Каджимото (Япония)

Открытая вода. Мужчины, 5 км.

  1. Флориан Велльброк (Германия)
  2. Грегорио Пальтриньери (Италия)
  3. Марк-Антуан Оливье (Франция)

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Водное поло, плей-офф, мужчины.

Матчи за 13-16-е места:

ЮАР – Австралия — 4:27;

Сингапур – Китай — 8:21.

Стыковые матчи к 1/4 финала:

Сербия – Япония — 21:14;

Румыния – Венгрия — 11:15;

Бразилия – Греция — 5:17;

Канада – Черногория — 10:22.

Российские спортсмены будут выступать на турнире в нейтральном статусе, а также смогут принять участие в плавательных эстафетах и в групповых соревнованиях по синхронному плаванию.

Медальный зачёт ЧМ-2025 по водным видам спорта
Календарь ЧМ-2025 по водным видам спорта
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