ЧМ по водным видам спорта — 2025 — результаты, календарь, медальный зачёт на 18 июля

В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. В рамках соревновательного дня прошли матчи плей-офф женского турнира по водному поло. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами восьмого соревновательного дня турнира и медальным зачётом чемпионата мира.
ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Плавание.
Открытая вода. Женщины, 5 км.
- Моеша Джонсон (Австралия)
- Жиневра Таддеучи (Италия)
- Ичика Каджимото (Япония)
Открытая вода. Мужчины, 5 км.
- Флориан Велльброк (Германия)
- Грегорио Пальтриньери (Италия)
- Марк-Антуан Оливье (Франция)
ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Водное поло, плей-офф, мужчины.
Матчи за 13-16-е места:
ЮАР – Австралия — 4:27;
Сингапур – Китай — 8:21.
Стыковые матчи к 1/4 финала:
Сербия – Япония — 21:14;
Румыния – Венгрия — 11:15;
Бразилия – Греция — 5:17;
Канада – Черногория — 10:22.
Российские спортсмены будут выступать на турнире в нейтральном статусе, а также смогут принять участие в плавательных эстафетах и в групповых соревнованиях по синхронному плаванию.