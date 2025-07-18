Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025: расписание на 19 июля

В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. В рамках соревновательного дня состоятся матчи плей-офф по водному поло среди мужчин, а также пройдут соревнования в плавании на открытой воде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием девятого соревновательного дня турнира.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Плавание:

3:00. Женщины. Открытая вода 3 км. Нокаут-спринт;

5:00. Мужчины. Открытая вода 3 км. Нокаут-спринт.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Синхронное плавание:

мужчины. Соло. Техническая программа;

женщины. Соло. Техническая программа.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Водное поло:

Женщины, матч за 15-е место:

Сингапур — Южная Африка

Женщины, матч за 13-е место:

Аргентина — Хорватия

Женщины, за 9-12-е места:

Китай — Франция;

Новая Зеландия — Великобритания.

Женщины, 1/4 финала: