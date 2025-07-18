Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025: расписание на 19 июля
В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. В рамках соревновательного дня состоятся матчи плей-офф по водному поло среди мужчин, а также пройдут соревнования в плавании на открытой воде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием девятого соревновательного дня турнира.
ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Плавание:
- 3:00. Женщины. Открытая вода 3 км. Нокаут-спринт;
- 5:00. Мужчины. Открытая вода 3 км. Нокаут-спринт.
ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Синхронное плавание:
- мужчины. Соло. Техническая программа;
- женщины. Соло. Техническая программа.
ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Водное поло:
Женщины, матч за 15-е место:
- Сингапур — Южная Африка
Женщины, матч за 13-е место:
- Аргентина — Хорватия
Женщины, за 9-12-е места:
- Китай — Франция;
- Новая Зеландия — Великобритания.
Женщины, 1/4 финала:
- Испания — Нидерланды;
- Венгрия — Италия;
- США — Япония;
- Австралия — Греция.
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