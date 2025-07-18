Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025: расписание на 19 июля

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025: расписание на 19 июля
Аудио-версия:
Комментарии

В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. В рамках соревновательного дня состоятся матчи плей-офф по водному поло среди мужчин, а также пройдут соревнования в плавании на открытой воде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием девятого соревновательного дня турнира.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Плавание:

  • 3:00. Женщины. Открытая вода 3 км. Нокаут-спринт;
  • 5:00. Мужчины. Открытая вода 3 км. Нокаут-спринт.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Синхронное плавание:

  • мужчины. Соло. Техническая программа;
  • женщины. Соло. Техническая программа.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Водное поло:

Женщины, матч за 15-е место:

  • Сингапур — Южная Африка

Женщины, матч за 13-е место:

  • Аргентина — Хорватия

Женщины, за 9-12-е места:

  • Китай — Франция;
  • Новая Зеландия — Великобритания.

Женщины, 1/4 финала:

  • Испания — Нидерланды;
  • Венгрия — Италия;
  • США — Япония;
  • Австралия — Греция.
Материалы по теме
«Я отпустила прошлое». Честный разговор с Чикуновой — главной звездой российского плавания
Эксклюзив
«Я отпустила прошлое». Честный разговор с Чикуновой — главной звездой российского плавания
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android