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Шпажисты Швелидзе и Гуров завоевали золото и бронзу на летней Универсиаде в Германии

Шпажисты Швелидзе и Гуров завоевали золото и бронзу на летней Универсиаде в Германии
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Российские шпажисты Дмитрий Швелидзе и Кирилл Гуров завоевали медали на летней Универсиаде в Германии.

Швелидзе выиграл золотую медаль соревнований, в финале одержав победу над представителем Венгрии Сомой Сомоди. Поединок завершился со счётом 15:11. Кирилл Гуров стал бронзовым призёром турнира. Он разделил пьедестал со швейцарцем Свеном Винайсом.

Универсиада-2020 проходит с 16 по 27 июля в регионе Рейн‑Рур. Россияне выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв рассказал, что немецкая сторона пыталась препятствовать выдаче виз спортсменам в преддверии Универсиады.

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