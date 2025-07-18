Велогонщица Алёна Иванченко стала победительницей юниорского ЧЕ-2025. У Казакова — серебро

Российская велогонщица Алёна Иванченко стала победительницей юниорского чемпионата Европы на треке в португальской Анадии. 21-летняя спортсменка завоевала золотую медаль, набрав 54 очка.

Второе место заняла испанка Айнара Бош. На её счету 53 очка, замкнула тройку лидеров Лука Фирстрэйт из Бельгии (41). Отметим, у мужчин серебро в гонке по очкам завоевал россиянин Даниил Казаков.

Чемпионат Европы на треке проходит в Анадии (Португалия) и завершится 20 июля. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе. Иванченко является уроженкой Великого Новгорода. Она выступает за команду из ОАЭ UAE Team ADQ.