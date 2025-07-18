Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Велогонщица Алёна Иванченко стала победительницей юниорского ЧЕ-2025. У Казакова — серебро

Велогонщица Алёна Иванченко стала победительницей юниорского ЧЕ-2025. У Казакова — серебро
Комментарии

Российская велогонщица Алёна Иванченко стала победительницей юниорского чемпионата Европы на треке в португальской Анадии. 21-летняя спортсменка завоевала золотую медаль, набрав 54 очка.

Второе место заняла испанка Айнара Бош. На её счету 53 очка, замкнула тройку лидеров Лука Фирстрэйт из Бельгии (41). Отметим, у мужчин серебро в гонке по очкам завоевал россиянин Даниил Казаков.

Чемпионат Европы на треке проходит в Анадии (Португалия) и завершится 20 июля. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе. Иванченко является уроженкой Великого Новгорода. Она выступает за команду из ОАЭ UAE Team ADQ.

Материалы по теме
«Я не загонялась из-за Олимпиады». Велогонщица из России стала звездой мирового масштаба
Эксклюзив
«Я не загонялась из-за Олимпиады». Велогонщица из России стала звездой мирового масштаба
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android