Ершова и Мишарина вошли в топ-10 на ЧМ-2025 по плаванию в нокаут-спринте на открытой воде

На чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре завершился заплыв среди женщин в нокаут-спринте на открытой воде на 3 км. Золотую медаль выиграла японка Ичика Каджимото. Второй стала итальянка Жиневра Таддеучи. Бронзу разделили Моеша Джонсон из Австралии и Беттина Фабиан из Венгрии.
Россиянка Маргарита Ершова финишировала восьмой, у Ксении Мишариной 10-й результат.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе, а также смогут принять участие и в плавательных эстафетах, и в групповых соревнованиях по синхронному плаванию.
Также сообщалось, что Международная федерация плавания (World Aquatics) запретила Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) публиковать результаты российских спортсменов.
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