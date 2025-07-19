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Маргарита Ершова и Ксения Мишарина вошли в топ-10 на ЧМ-2025 по плаванию в нокаут-спринте 3 км на открытой воде

Ершова и Мишарина вошли в топ-10 на ЧМ-2025 по плаванию в нокаут-спринте на открытой воде
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На чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре завершился заплыв среди женщин в нокаут-спринте на открытой воде на 3 км. Золотую медаль выиграла японка Ичика Каджимото. Второй стала итальянка Жиневра Таддеучи. Бронзу разделили Моеша Джонсон из Австралии и Беттина Фабиан из Венгрии.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Женщины. Открытая вода 3 км. Нокаут-спринт
19 июля 2025, суббота. 03:00 МСК
Окончено
1
Ичика Каджимото
Япония
6:19.90
2
Жиневра Таддеучи
Италия
+2.00
3
Моеша Джонсон
Австралия
+3.20
3
Беттина Фабиан
Венгрия
+3.20

Россиянка Маргарита Ершова финишировала восьмой, у Ксении Мишариной 10-й результат.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе, а также смогут принять участие и в плавательных эстафетах, и в групповых соревнованиях по синхронному плаванию.

Также сообщалось, что Международная федерация плавания (World Aquatics) запретила Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) публиковать результаты российских спортсменов.

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