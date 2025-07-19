Утробин и Лузин не вышли в финал нокаут-спринта на открытой воде на ЧМ-2025 по плаванию

На чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре завершился финальный заплыв среди мужчин в нокаут-спринте на открытой воде на 3 км. Золотую медаль выиграл Флориан Велльброк из Германии. Вторым стал Давид Бетлехем из Венгрии. Бронза досталась французу Марку-Антуану Оливье.

Представители России, участвующие на ЧМ-2025 в нейтральном статусе, не пробились в финальный заплыв. Владислав Утробин финишировал 15-м в полуфинале. Савелий Лузин прекратил борьбу за медали по итогам предварительного заплыва.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе, а также смогут принять участие и в плавательных эстафетах, и в групповых соревнованиях по синхронному плаванию.

Также сообщалось, что Международная федерация плавания (World Aquatics) запретила Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) публиковать результаты российских спортсменов.