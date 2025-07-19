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Ершова: люди, которые со мной плыли, выигрывали Олимпийские игры, чемпионаты мира

Ершова: люди, которые со мной плыли, выигрывали Олимпийские игры, чемпионаты мира
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Российская пловчиха Маргарита Ершова прокомментировала своё восьмое место в финальном заплыве среди женщин в нокаут-спринте на открытой воде на 3 км на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Ксения Мишарина пришла к финишу 10-й.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Женщины. Открытая вода 3 км. Нокаут-спринт
19 июля 2025, суббота. 03:00 МСК
Окончено
1
Ичика Каджимото
Япония
6:19.90
2
Жиневра Таддеучи
Италия
+2.00
3
Моеша Джонсон
Австралия
+3.20
3
Беттина Фабиан
Венгрия
+3.20

«После того, что некоторые люди писали в комментариях, хотелось доказать, что я не просто так сюда приехала. Первый заплыв был самый худший. Я думала, что не попаду в десятку, а для меня было очень важно. Люди, которые со мной плыли, выигрывали Олимпийские игры, чемпионаты мира. Сегодня вода была комфортная — градусов 29. Жарко особо не было. Сегодня не было солнца, погода была лучше, чем в день десятки.

У Ксюши высокая скорость. Была уверена, что она финишировала в тройке. Видимо, что‑то пошло не так. Она была немного злая. Когда она сказала, что последняя — я не поверила. Она большая молодец — достойна большего. У нее впереди бассейн, буду болеть за неё», — сказала Ершова в эфире телеканала «Матч ТВ».

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе и также смогут принять участие в плавательных эстафетах и групповых соревнованиях по синхронному плаванию.

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