Утробин прокомментировал невыход в финал нокаут-спринта на открытой воде на ЧМ-2025

Российский пловец Владислав Утробин прокомментировал своё непопадание в финальный заплыв среди мужчин в нокаут-спринте на открытой воде на 3 км на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

«Километр было плыть намного проще — не такая сильная давка. В десятку не удалось попасть, так как не получилось начать быстро — подцепить ноги быстрого спортсмена. По одному обгонял, но чуть не хватило. Возможно, не хватило дистанции. Формат интересный. Дистанция скоростная, есть время для отдыха. Надеюсь, что ещё когда‑нибудь проплыву её на таких соревнованиях», — рассказал Утробин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Владислав Утробин финишировал 15-м в полуфинальном заплыве и не смог отобраться в финал.

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