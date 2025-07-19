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Россиянка Чертихина стала серебряным призёром ЧЕ среди юниоров по велоспорту на треке

Россиянка Чертихина стала серебряным призёром ЧЕ среди юниоров по велоспорту на треке
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Российская велогонщица Юлия Чертихина завоевала серебряную медаль в гите (1 км) на чемпионате Европы – 2025 среди юниоров, который проходит в Анадии (Португалия).

Россиянка преодолела дистанцию за 1 минуту 8,875 секунды. Чемпионкой Европы в этом виде программы стала британка Эрин Бутман с результатом 1.08,092, замкнула тройку призёров бельгийка Зита Гейсенс (1.09,203).

Чемпионат Европы по велоспорту на треке среди юниоров. Анадия. Гит (1 км), девушки:

1. Эрин Бутман (Великобритания) – 1.08,092.
2. Юлия Чертихина (Россия) – 1.08,875.
3. Зита Гейсенс (Бельгия) – 1.09,203.

Юниорский чемпионат Европы по велоспорту на треке завершится 20 июля. Российские велогонщики были допущены до соревнований в нейтральном статусе.

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