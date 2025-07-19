Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Велогонщица Лысенко завоевала серебро молодёжного чемпионата Европы — 2025 на треке

Велогонщица Лысенко завоевала серебро молодёжного чемпионата Европы — 2025 на треке
Аудио-версия:
Комментарии

Российская велогонщица Алина Лысенко завоевала серебряную награду в индивидуальном спринте на молодёжном чемпионате Европы – 2025 по велоспорту на треке, который проходит в португальской Анадии.

Золотую медаль в этом виде программы завоевала британка Маргарет Мойр, бронзовую награду выиграла её соотечественница Риян Эдмундс.

Молодёжный чемпионат Европы по велоспорту на треке. Анадия. Индивидуальный спринт, девушки:

1. Маргарет Мойр (Великобритания);
2. Алина Лысенко (Россия);
3. Риян Эдмундс (Великобритания);
4. Алла Билетска (Украина);
5. Мари Дроуде (Франция).

Молодёжный чемпионат Европы по велоспорту на треке завершится 20 июля. Российские велосипедисты были допущены до соревнований в нейтральном статусе.

Материалы по теме
Расклады по «Тур де Франс» после первой половины. Хватит ли у Погачара сил для победы?
Расклады по «Тур де Франс» после первой половины. Хватит ли у Погачара сил для победы?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android