Велогонщица Лысенко завоевала серебро молодёжного чемпионата Европы — 2025 на треке

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Российская велогонщица Алина Лысенко завоевала серебряную награду в индивидуальном спринте на молодёжном чемпионате Европы – 2025 по велоспорту на треке, который проходит в португальской Анадии.

Золотую медаль в этом виде программы завоевала британка Маргарет Мойр, бронзовую награду выиграла её соотечественница Риян Эдмундс.

Молодёжный чемпионат Европы по велоспорту на треке. Анадия. Индивидуальный спринт, девушки:

1. Маргарет Мойр (Великобритания);

2. Алина Лысенко (Россия);

3. Риян Эдмундс (Великобритания);

4. Алла Билетска (Украина);

5. Мари Дроуде (Франция).

Молодёжный чемпионат Европы по велоспорту на треке завершится 20 июля. Российские велосипедисты были допущены до соревнований в нейтральном статусе.