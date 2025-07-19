Велогонщица Лысенко завоевала серебро молодёжного чемпионата Европы — 2025 на треке

Российская велогонщица Алина Лысенко завоевала серебряную награду в индивидуальном спринте на молодёжном чемпионате Европы – 2025 по велоспорту на треке, который проходит в португальской Анадии.
Золотую медаль в этом виде программы завоевала британка Маргарет Мойр, бронзовую награду выиграла её соотечественница Риян Эдмундс.
Молодёжный чемпионат Европы по велоспорту на треке. Анадия. Индивидуальный спринт, девушки:
1. Маргарет Мойр (Великобритания);
2. Алина Лысенко (Россия);
3. Риян Эдмундс (Великобритания);
4. Алла Билетска (Украина);
5. Мари Дроуде (Франция).
Молодёжный чемпионат Европы по велоспорту на треке завершится 20 июля. Российские велосипедисты были допущены до соревнований в нейтральном статусе.