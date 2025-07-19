Синхронист Мальцев завоевал золото ЧМ-2025 по водным видам спорта в технической программе

Четырёхкратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев одержал победу в сольной технической программе чемпионата мира по водным видам спорта – 2025, который проходит в Сингапуре. Это первое для России золото и медаль на данных соревнованиях.
Мальцев завершил соревнования с результатом в 251,7133 балла. Серебро завоевал испанский синхронист Деннис Гонсалес-Бонеу (241,1667), замкнул тройку призёров мексиканец Диего Вильялобос Каррильо (238,1600).
Чемпионат мира по водным видам спорта – 2025. Синхронное плавание. Соло. Техническая программа, мужчины:
1. Александр Мальцев (Россия, выступает в нейтральном статусе) – 251,7133 балла.
2. Деннис Гонсалес-Бонеу (Испания) — 241,1667.
3. Диего Вильялобос Каррильо (Мексика) – 238,1600.
4. Муэ Го (Китай) – 235,0725.
5. Ранджуо-Чарльз Томблин (Великобритания) – 228,4316.
6. Филиппо Пелати (Италия) – 228,0800.
- 19 июля 2025
-
11:24
-
11:22
-
11:10
-
10:59
-
10:34
-
10:33
-
10:32
-
10:26
-
10:13
-
10:02
-
09:47
-
09:34
-
09:30
-
08:28
-
08:12
-
06:27
-
04:30
- 18 июля 2025
-
23:32
-
21:58
-
21:49
-
21:40
-
19:48
-
19:31
-
17:02
-
16:49
-
16:41
-
15:57
-
15:31
-
14:21
-
13:52
-
13:15
-
12:53
-
12:45
-
12:26
-
12:20