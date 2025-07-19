Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российский синхронист Александр Мальцев завоевал первое личное золото на чемпионате мира

Российский синхронист Александр Мальцев завоевал первое личное золото на чемпионате мира
Аудио-версия:
Комментарии

Российский синхронист Александр Мальцев завоевал первое личное золото на чемпионатах мира. Ранее он становился чемпионом мира в смешанном дуэте в технической программе (2019 год) и в произвольной (2015, 2017, 2019 годы). Сегодня, 19 июля, он одержал победу в сольной технической программе чемпионата мира по водным видам спорта – 2025 в Сингапуре.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Мужчины. Соло. Техническая программа
19 июля 2025, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Александр Мальцев
Россия
251.7133
2
Деннис Гонсалес-Бонеу
Испания
241.1667
3
Диего Вильялобос Каррильо
Мексика
238.1600

Выступление Мальцева судьи оценили в 251,7133 балла. Серебро завоевал испанский синхронист Деннис Гонсалес-Бонеу (241,1667), замкнул тройку призёров мексиканец Диего Вильялобос Каррильо (238,1600).

Чемпионат мира по водным видам спорта – 2025. Синхронное плавание. Соло. Техническая программа, мужчины:

  1. Александр Мальцев (Россия) – 251,7133 балла. 
  2. Деннис Гонсалес-Бонеу (Испания) – 241,1667.
  3. Диего Вильялобос Каррильо (Мексика) – 238,1600.
  4. Муэ Го (Китай) — 235,0725.
  5. Ранджуо-Чарльз Томблин (Великобритания) – 228,4316.
  6. Филиппо Пелати (Италия) – 228,0800.
Календарь ЧМ-2025 по водным видам спорта
Материалы по теме
Есть первое золото России на водном ЧМ-2025! Синхронист Мальцев — круче всех! LIVE
Live
Есть первое золото России на водном ЧМ-2025! Синхронист Мальцев — круче всех! LIVE
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android