Российский синхронист Александр Мальцев завоевал первое личное золото на чемпионате мира

Российский синхронист Александр Мальцев завоевал первое личное золото на чемпионатах мира. Ранее он становился чемпионом мира в смешанном дуэте в технической программе (2019 год) и в произвольной (2015, 2017, 2019 годы). Сегодня, 19 июля, он одержал победу в сольной технической программе чемпионата мира по водным видам спорта – 2025 в Сингапуре.
Выступление Мальцева судьи оценили в 251,7133 балла. Серебро завоевал испанский синхронист Деннис Гонсалес-Бонеу (241,1667), замкнул тройку призёров мексиканец Диего Вильялобос Каррильо (238,1600).
Чемпионат мира по водным видам спорта – 2025. Синхронное плавание. Соло. Техническая программа, мужчины:
- Александр Мальцев (Россия) – 251,7133 балла.
- Деннис Гонсалес-Бонеу (Испания) – 241,1667.
- Диего Вильялобос Каррильо (Мексика) – 238,1600.
- Муэ Го (Китай) — 235,0725.
- Ранджуо-Чарльз Томблин (Великобритания) – 228,4316.
- Филиппо Пелати (Италия) – 228,0800.