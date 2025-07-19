Российский синхронист Александр Мальцев завоевал первое личное золото на чемпионате мира

Российский синхронист Александр Мальцев завоевал первое личное золото на чемпионатах мира. Ранее он становился чемпионом мира в смешанном дуэте в технической программе (2019 год) и в произвольной (2015, 2017, 2019 годы). Сегодня, 19 июля, он одержал победу в сольной технической программе чемпионата мира по водным видам спорта – 2025 в Сингапуре.

Выступление Мальцева судьи оценили в 251,7133 балла. Серебро завоевал испанский синхронист Деннис Гонсалес-Бонеу (241,1667), замкнул тройку призёров мексиканец Диего Вильялобос Каррильо (238,1600).

Чемпионат мира по водным видам спорта – 2025. Синхронное плавание. Соло. Техническая программа, мужчины: