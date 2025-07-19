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Фото: синхронисту Мальцеву вручили золотую медаль ЧМ-2025 по водным видам спорта

Фото: синхронисту Мальцеву вручили золотую медаль ЧМ-2025 по водным видам спорта
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Российский синхронист Александр Мальцев получил золотую медаль чемпионата мира — 2025 по водным видам спорта. Сегодня, 19 июля, он одержал победу в сольной технической программе чемпионата мира по водным видам спорта – 2025 в Сингапуре. Для россиянина это первое личное и пятое в карьере золото чемпионата мира. Ранее он побеждал в смешанном дуэте в технической и произвольной программах (2015, 2017, 2019 годы).

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Мужчины. Соло. Техническая программа
19 июля 2025, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Александр Мальцев
Россия
251.7133
2
Деннис Гонсалес-Бонеу
Испания
241.1667
3
Диего Вильялобос Каррильо
Мексика
238.1600

Выступление Мальцева судьи оценили в 251,7133 балла. Серебро завоевал испанский синхронист Деннис Гонсалес-Бонеу (241,1667), замкнул тройку призёров мексиканец Диего Вильялобос Каррильо (238,1600).

Чемпионат мира по водным видам спорта – 2025. Синхронное плавание. Соло. Техническая программа, мужчины:

1. Александр Мальцев (Россия, выступает в нейтральном статусе) – 251,7133 балла.
2. Деннис Гонсалес-Бонеу (Испания) — 241,1667.
3. Диего Вильялобос Каррильо (Мексика) – 238,1600.
4. Муэ Го (Китай) – 235,0725.
5. Ранджуо-Чарльз Томблин (Великобритания) – 228,4316.
6. Филиппо Пелати (Италия) – 228,0800.

Календарь ЧМ-2025 по водным видам спорта
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