Фото: синхронисту Мальцеву вручили золотую медаль ЧМ-2025 по водным видам спорта

Российский синхронист Александр Мальцев получил золотую медаль чемпионата мира — 2025 по водным видам спорта. Сегодня, 19 июля, он одержал победу в сольной технической программе чемпионата мира по водным видам спорта – 2025 в Сингапуре. Для россиянина это первое личное и пятое в карьере золото чемпионата мира. Ранее он побеждал в смешанном дуэте в технической и произвольной программах (2015, 2017, 2019 годы).

Выступление Мальцева судьи оценили в 251,7133 балла. Серебро завоевал испанский синхронист Деннис Гонсалес-Бонеу (241,1667), замкнул тройку призёров мексиканец Диего Вильялобос Каррильо (238,1600).

Чемпионат мира по водным видам спорта – 2025. Синхронное плавание. Соло. Техническая программа, мужчины:

1. Александр Мальцев (Россия, выступает в нейтральном статусе) – 251,7133 балла.

2. Деннис Гонсалес-Бонеу (Испания) — 241,1667.

3. Диего Вильялобос Каррильо (Мексика) – 238,1600.

4. Муэ Го (Китай) – 235,0725.

5. Ранджуо-Чарльз Томблин (Великобритания) – 228,4316.

6. Филиппо Пелати (Италия) – 228,0800.