Тренер Мальцева прокомментировала победу Александра на чемпионате мира — 2025

Ганна Максимова, тренер пятикратного чемпиона мира по синхронному плаванию россиянина Александра Мальцева, поделилась эмоциями после победы своего подопечного в технической сольной программе на чемпионате мира – 2025, который проходит в Сингапуре.
– Вы после каждого технического элемента аплодировали. Как это? Что это?
– Это значит, что было очень хорошо исполнено. Это было… Я хочу сказать Саше тоже огромное спасибо за то, что он преодолел такое нереальное напряжение. И он справился. Он справился не просто хорошо, справился просто замечательно. Это одно из лучших его выступлений. Сань, ты великий спортсмен! – сказала Максимова в эфире «Матч ТВ».
Александр Мальцев впервые в карьере одержал победу в личной дисциплине на чемпионатах мира. Ранее он становился чемпионом мира в смешанном дуэте в технической программе (2019 год) и в произвольной (2015, 2017, 2019 годы).
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