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Тренер Мальцева прокомментировала победу Александра на чемпионате мира — 2025

Тренер Мальцева прокомментировала победу Александра на чемпионате мира — 2025
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Ганна Максимова, тренер пятикратного чемпиона мира по синхронному плаванию россиянина Александра Мальцева, поделилась эмоциями после победы своего подопечного в технической сольной программе на чемпионате мира – 2025, который проходит в Сингапуре.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Мужчины. Соло. Техническая программа
19 июля 2025, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Александр Мальцев
Россия
251.7133
2
Деннис Гонсалес-Бонеу
Испания
241.1667
3
Диего Вильялобос Каррильо
Мексика
238.1600

– Вы после каждого технического элемента аплодировали. Как это? Что это?
– Это значит, что было очень хорошо исполнено. Это было… Я хочу сказать Саше тоже огромное спасибо за то, что он преодолел такое нереальное напряжение. И он справился. Он справился не просто хорошо, справился просто замечательно. Это одно из лучших его выступлений. Сань, ты великий спортсмен! – сказала Максимова в эфире «Матч ТВ».

Александр Мальцев впервые в карьере одержал победу в личной дисциплине на чемпионатах мира. Ранее он становился чемпионом мира в смешанном дуэте в технической программе (2019 год) и в произвольной (2015, 2017, 2019 годы).

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