Синхронист Мальцев принёс сборной России первое золото на ЧМ-2025 по водным видам спорта
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Синхронист Александр Мальцев принёс сборной России первое золото на чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта. Сегодня, 19 июля, он одержал победу в сольной технической программе чемпионата мира по водным видам спорта – 2025 в Сингапуре. Для россиянина это первое личное и пятое в карьере золото чемпионата мира. Ранее он побеждал в смешанном дуэте в технической и произвольной программах (2015, 2017, 2019 годы).
Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Мужчины. Соло. Техническая программа
19 июля 2025, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Александр Мальцев
Россия
251.7133
2
Деннис Гонсалес-Бонеу
Испания
241.1667
3
Диего Вильялобос Каррильо
Мексика
238.1600
Чемпионат мира — 2025 по водным видам спорта. Топ-5 медального зачёта после мужской технической программы:
- Германия — 3 золотые медали;
- Австралия — 2 золотые и 2 бронзовые медали;
- Япония — 1 золотая и 1 бронзовая медаль;
- Россия — 1 золотая медаль;
- Италия — 5 серебряных медалей.
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