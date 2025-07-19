Синхронист Мальцев принёс сборной России первое золото на ЧМ-2025 по водным видам спорта

Синхронист Александр Мальцев принёс сборной России первое золото на чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта. Сегодня, 19 июля, он одержал победу в сольной технической программе чемпионата мира по водным видам спорта – 2025 в Сингапуре. Для россиянина это первое личное и пятое в карьере золото чемпионата мира. Ранее он побеждал в смешанном дуэте в технической и произвольной программах (2015, 2017, 2019 годы).

Чемпионат мира — 2025 по водным видам спорта. Топ-5 медального зачёта после мужской технической программы: