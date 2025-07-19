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Тренер Мальцева рассказала о проблемах с температурой воды в бассейне на ЧМ-2025

Тренер Мальцева рассказала о проблемах с температурой воды в бассейне на ЧМ-2025
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Ганна Максимова, тренер пятикратного чемпиона мира по синхронному плаванию россиянина Александра Мальцева, рассказала, справляются ли её подопечные с холодной водой в соревновательном бассейне чемпионата мира по водным видам спорта – 2025.

– Как Саша и ваши другие подопечные справляются с тем, что слегка холодновато и иногда в бассейне очень много вентиляторов?
– Очень плохо они справляются, особенно с холодной водой. И вот это прям большая проблема для нас, потому что мы привыкли тренироваться в относительно тёплой воде. И здесь для них прямо очень холодная вода. Даже не столько проблема в вентиляторах, сколько именно в холодной, – сказала Максимова в эфире «Матч ТВ».

Ранее Александр Мальцев стал пятикратным чемпионом мира по синхронному плаванию, одержав победу в технической программе соревнований солистов на чемпионате мира по водным видам спорта – 2025.

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